"Бешикташ" отказался от трансфера лидера сборной Казахстана по футболу

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Трансфер полузащитника сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ" сорвался, пишет издание "Спорт-Экспресс".

По информации источника, "Бешикташ" завершил переговоры. Зайнутдинов им больше не нужен, он оказался слишком дорогим для турецкого клуба.

Ранее появилась информация, что ЦСКА запросил шесть миллионов долларов за трансфер казахстанского футболиста.

Напомним, что 25-летний Бактиер Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне казахстанский полузащитник провел 27 игр во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2029248-beshiktash-otkazalsya-ot-transfera-lidera-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/