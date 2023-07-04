В ФК "Бешикташ" заявили об интересе к Зайнутдинову

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" официально подтвердил слухи об интересе к казахстанцу Бахтиеру Зайнутдинову. Об этом сообщил спортивный директор команды Джейхун Казанджи, сообщает haberglobal.com.tr.

В частности, Казанджи отметил, что интерес к футболисту усилился на фоне решения Турецкой федерации футбола, согласно которому в турецкой лиге не будут считаться легионерами футболисты из тюркских государств.

"Есть футболисты, которых внесли в список из-за нового правила. Нам нужен казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который играет сейчас в ЦСКА",- озвучил в интервью Казанджи.

Добавим, что Зайнутдинов в минувшем сезоне провел за ЦСКА 21 матч. Он забил один гол и отдал две голевые передачи. В состав команды он выиграл Кубок России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2027503-v-beshiktashe-zayavili-ob-interese-k-zaynutdinovu/