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Кака продлил контракт со сборной Казахстана по футзалу

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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака. Фото: Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images

Бразильский специалист Пауло Рикардо Фигейро Силва, более известный как Кака, продлил соглашение со сборной Казахстана по футзалу, передает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Главный тренер национальной сборной продлил свой контракт до конца 2024 года.

Отметим, что Кака тренирует сборную Казахстана с 2018 года. Под руководством бразильского специалиста наша национальная команда заняла историческое четвертое место на чемпионате мира 2021 года.

"Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за всестороннюю поддержку и доверие. Одна из главных задач выполнена – выход в элитный раунд, теперь предстоит задача квалифицироваться в финальный этап чемпионата мира-2024. Мы приложим все усилия для реализации поставленных целей", – сказал Кака.

Ранее Рикардо Кака покинул пост главного тренера алматинской футзальной команды "Кайрат".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2027691-kaka-prodlil-kontrakt-so-sbornoy-kazahstana-po-futzalu/

Автор: Кайсар Окасов
Кака продлил контракт со сборной Казахстана по футзалу

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