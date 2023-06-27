"Какой восторг": российский комментатор восхитился звучанием казахского языка

Сборная Казахстана против сборной Ирландии. Кадр из видео: t.me/offearth

Российский комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев в своем официальном Telegram-канале поразился казахскому языку в матче сборной Казахстана с Северной Ирландией.

С 19 на 20 июня сборная Казахстана по футболу провела четвертый матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2024. Встреча завершилась победой казахстанских футболистов. Итоговый счет матча составил 1:0.

"В 2014 году, когда я комментировал для Казахстана ЧМ в паре с коллегами Кошкинбаевым и Косанбаем, даже не подозревал, что в музыке казахского языка столько нот! Какой восторг!" – написал он.

Роман Нагучев также приложил видео гола.

Добавим, что следующий матч сборная Казахстана проведет на домашнем стадионе. 7 сентября казахстанские футболисты встретятся с Финляндией.

По данным с официального сайта УЕФА, Евро-2024 пройдет в Германии. Решение доверить ей 17-й чемпионат Европы по футболу принял Исполнительный комитет УЕФА 27 сентября 2018 года на встрече в Ньоне. Единственным конкурентом немцев была Турция.

В 1988 году чемпионат Европы проводился в ФРГ, но после объединения Германия еще не принимала ЕВРО, хотя в 2006 году организовала чемпионат мира.

Финальная стадия пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2026517-kakoy-vostorg-rossiyskiy-kommentator-voshitilsya-zvuchaniem-kazahskogo-yazyka/