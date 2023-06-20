"Мы замахнулись на нечто большее": Адиев обратился к футболистам после победного матча (видео)

Магомед Адиев перед сборной Казахстана по футболу. Кадр из видео: instagram.com/kff_team

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев выступил с речью перед футболистами после победного матча со сборной Северной Ирландии, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте сборной.

На кадрах тренер находится в раздевалке перед участниками казахстанской сборной по футболу.

"Я думаю, может быть, как бы и не надо говорить, здесь и так все понятно, да. Мы, как говорится, свои слова, свои аргументы проявляем на поле, а это самое главное.

Мужчина, профессиональный футболист, должен не болтать где-то, а должен аргументами показывать в своем профессиональном деле. Вы, футболисты, вы это показываете, вы это делаете, в очередной раз это сделали", – заявил Магомед Адиев.

Он подчеркнул, что большие победы не даются легко.

"Нелегко, еще раз говорю, никогда ничего большого, хорошего легко не бывает. Оно легко не достается, оно вот так достается – колени в крови, порванные гетры.

Только так даются большие победы. А мы замахнулись на нечто большее. Только так мы вытащим то, что нам надо. Парни, характер есть, мы это в очередной раз показали!" – добавил тренер.

Напомним, сегодня сборная Казахстана по футболу провела четвертый матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2024.

Встреча завершилась победой казахстанских футболистов. Итоговый счет матча составил 1:0. Следующий матч сборная Казахстана проведет на домашнем стадионе. 7 сентября казахстанские футболисты встретятся с Финляндией.

По данным с официального сайта УЕФА, Евро-2024 пройдет в Германии. Решение доверить ей 17-й чемпионат Европы по футболу принял Исполнительный комитет УЕФА 27 сентября 2018 года на встрече в Ньоне. Единственным конкурентом немцев была Турция.

В 1988 году чемпионат Европы проводился в ФРГ, но после объединения Германия еще не принимала ЕВРО, хотя в 2006 году организовала чемпионат мира.

Финальная стадия пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2025524-my-zamahnulis-na-nechto-bolshee-adiev-obratilsya-k-futbolistam-posle-pobednogo-matcha/