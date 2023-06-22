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"Астане" разрешили перенести матч полуфинала Кубка Казахстана из-за Лиги чемпионов

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Логотип Профессиональной футбольной лиги РК
Логотип Профессиональной футбольной лиги РК. Фото: pflk.kz

Официально объявлено о переносе ответного матча полуфинала Кубка Казахстана между футбольными клубами "Астана" и "Ордабасы". Соответствующее заявление выпустила Профессиональная футбольная лига Казахстана.

"Профессиональная футбольная лига Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Астана", связанное со стартом столичного клуба в квалификации Лиги Чемпионов, и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Ордабасы", приняла решение о переносе ответного матча полуфинала Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Астана" с 8 на 6 июля 2023 года",- говорится в сообщении.

Добавим, что соперником "Астаны" по старту в квалификации Лиги чемпионов станет "Динамо" (Тбилиси).

Первые игры отборочного раунда ЛЧ намечены на 11-12 июля. Ответные должны пройти с 18 по 19 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2025971-astane-razreshili-perenesti-match-polufinala-kubka-kazahstana-iz-za-ligi-chempionov/

Автор: Роман Кушпелев
"Астане" разрешили перенести матч полуфинала Кубка Казахстана из-за Лиги чемпионов

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