Отбор на Евро-2024: Казахстан обыграл Северную Ирландию

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Сборная Казахстана по футбола провела четвертый матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2024. Команда в Белфасте встретилась с Северной Ирландией, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась победой казахстанских футболистов. Итоговый счет матча составил 1:0.

Единственный гол забил вышедший на замену Абат Аймбетов. Он отличился на 89 минуте. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева одержали третью победу в группе H, набрав девять очков. В пассиве у нашей сборной одно поражение. Также 9 очков в данный момент у Финляндии.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на домашнем стадионе. 7 сентября казахстанские футболисты встретятся с Финляндией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2025501-otbor-na-evro-2024-kazahstan-obygral-severnuyu-irlandiyu/