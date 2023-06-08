Объявлено о переходе Месси в "Интер Майами"

Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi

Стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси, ранее покинувший ФК "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), переходит в американский футбольный клуб "Интер Майами".

Одним из первых о переходе Месси в "Интер Майами" сообщил известный спортивный журналист и футбольный инсайдер Фабрицио Романо в .

"Лионель Месси переходит в "Интер Майами", поехали! Решение принято, и Лео объявит о нем в ближайшие часы. В следующем сезоне Лео будет выступать в МЛС", – заявил он.

Позже сам футболист подтвердил свой переход в интервью испанскому изданию Mundo Deportivo.

Также короткий ролик с нарезкой скриншотов о переходе Месси в "Интер Майами" из разных источников появился в официальном Instagram-аккаунте американского клуба.

По данным РИА Новости, в группу владельцев "Интер Майами" входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Ранее появлялась информация, что Месси намерен подписать контракт с одним из клубов Саудовской Аравии. Также звучали предположения о том, что он может вернуться в "Барселону".

Кроме того, мы рассказывали о том, что болельщики освистали Месси в его последнем матче за "ПСЖ".

По информации ТАСС, Лионелю Месси 37 лет. С 2003 по 2021 годы он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз – победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" – приз, вручаемый лучшему игроку года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023853-obyavleno-o-perehode-messi-v-inter-mayami/