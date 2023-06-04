Болельщики освистали Месси в его последнем матче за "ПСЖ"

Лионель Месси. Фото: John Berry/Getty Images

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и главный тренер команды Кристоф Гальтье были освистаны болельщиками французского клуба, передает NUR.KZ.

На стадионе "Парк де Пренс" прошла церемония награждения игроков "ПСЖ" золотыми медалями чемпионата Франции.

Во время выхода главного тренера Кристофа Гальтье и форварда Лионеля Месси были освистаны болельщиками. При этом 35-летний аргентинский нападающий был освистан и во время игры с "Клермоном" (2:3).

Ранее стало известно, что Лионель Месси покинет "Пари Сен-Жермен".

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий забил за парижан 16 голов и отдал столько же голевых передач в чемпионате Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023293-bolelschiki-osvistali-messi-v-ego-poslednem-matche-za-pszh/