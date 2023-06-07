Бензема попрощался с "Реалом" и перешел в другой клуб

Карим Бензема. Фото: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Экс-нападающий сборной Франции по футбола и мадридского клуба "Реал" Карим Бензема официально подписал контракт с командой "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Футболист попрощался с испанским клубом, сделав трогательное заявление на пресс-конференции.

"Мне тяжело сейчас говорить. Хочу сказать большое спасибо мадридскому “Реалу”. Моим товарищам по команде. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду “Реал”, потому что это лучший клуб в мире и в истории. “Реал” всегда будет моей семьей, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем".

Теперь же официально он стал игроком клуба из Саудовской Аравии. В новой команде он заработает 200 миллионов долларов. Контракт будет действовать до 2026 года.

Напомним, что Карим Бензема выступал за "Реал Мадрид" с 2009 года. Всего за "сливочных" французский форвард провел 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 голевых передач. Также в составе "Реала" Карим выиграл 25 трофеев, в том числе пять кубок Лиги чемпионов УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023713-benzema-poproschalsya-s-realom-i-pereshel-v-drugoy-klub/