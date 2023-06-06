Отбор на Евро-2024: Аслан Дарабаев не сыграет за Казахстан против Сан-Марино и Северной Ирландии

Аслан Дарабаев. Фото: JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images

Официально сообщено о том, что полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев пропустит ближайшие матчи команды против Сан-Марино и Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2024, сообщает пресс-служба Федерации.

"Полузащитник сборной Аслан Дарабаев не сможет помочь нашей команде в матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии. Игрок не восстановился после полученной травмы",- говорится в обращении Федерации.

Напомним, учебно-тренировочный сбор команды стартует 8 июня в Алматы. В июне сборная Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года проведет два матча на выезде.

16 июня подопечные Магомеда Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия). Через три дня наша команда отправится в Белфаст на матч против Северной Ирландии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023640-otbor-na-evro-2024-aslan-darabaev-ne-sygraet-za-kazahstan-protiv-san-marino-i-severnoy-irlandii/