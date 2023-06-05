Казахстанский боксер завоевал титул в Германии

Александр Ковригин. Фото: instagram.com/alexx_boxing/

Непобежденные казахстанские боксеры Александр Ковригин и Виктор Темиров провели очередные поединки на профессиональном ринге в немецком городе Эбербах, передает NUR.KZ.

Так, выступающий во втором легчайшем весе Александр в первом же раунде нокаутировал поляка Петра Гуделя.

Тем самым Ковригин продлил свою победную серию до семи боев (из них пять нокаутом) и завоевал титул BDB International. Для польского боксера это поражение стало десятым в карьере при десяти победах.

Еще один казахстанец Виктор Темиров (4-0, 3КО) единогласным решением судей победил Музамиру Каканде из Уганды (4-1, 2КО). Шестираундовый бой прошел в рамках полусреднего веса.

Интересно, что оба боксера из Казахстана все свои поединки в профессионалах провели в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023319-kazahstanskiy-bokser-zavoeval-titul-v-germanii/