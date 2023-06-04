Карим Бензема официально покинет "Реал Мадрид"

Карим Бензема. Фото: Marc Atkins/Getty Images

35-летний капитан и нападающий футбольного клуба "Реал Мадрид" Карим Бензема по окончании текущего сезона покинет команду, сообщает официальный сайт "сливочных".

Стороны решили разорвать контракт по обоюдному согласию.

"Реал" хочет выразить свою благодарность и всю свою привязанность к тому, кто уже является одной из наших величайших легенд. В следующий вторник, 6 июня, в 12:00 в "Реал Мадрид Сити" состоится церемония прощания с Бензема в присутствии нашего президента Флорентино Переса", — пишется в заявлении клуба.

Напомним, что Карим Бензема выступает за "Реал Мадрид" с 2009 года. Всего за "сливочных" французский форвард провел 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 голевых передач.

Также в составе "Реала" Карим выиграл 25 трофеев, в том числе пять кубок Лиги чемпионов УЕФА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2023307-karim-benzema-ofitsialno-pokinet-real-madrid/