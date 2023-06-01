"Севилья" в седьмой раз одержала победу в Лиге Европы

ФК "Севилья". Фото: Nikola Krstic/MB Media/Getty Images

В Будапеште (Венгрия) состоялся финал Лиги Европы УЕФА. В тяжелом и продолжительном матче победу над "Ромой" (Италия) одержала "Севилья" (Испания), передает NUR.KZ.

Основное время матча завершилось с ничейным счетом. На 34-й минуте Пауло Дибала вывел "Рому" вперед. Однако во втором тайме Джанлука Манчини на 55 минуте позволил "Севилье" сравнять, забив в собственные ворота.

В экстра-таймы команды также не выявили победителя. В итоге победитель финала определился в серии послематчевых пенальти.

Дважды игроки "Ромы" не смогли забить с точки. Испанцы же точно реализовали свои попытки и смогли добыть победу - "Севилья" в седьмой раз выиграла ЛЕ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2022872-sevilya-v-sedmoy-raz-vyigrala-ligu-evropu/