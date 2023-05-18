"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

ФК "Манчестер Сити". Фото: Michael Regan/Getty Images

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в домашнем матче победил испанский "Реал" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023, передает NUR.KZ.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:0. Бернарду Силва оформил в матче дубль. Игрок забил на 23-й и 37-й минутах.

Во втором тайме английский клуб увеличил свое преимущество, выиграв с разгромным счетом. На 76-й минуте защитник Эдер Милитао срезал в собственные ворота. Точку в игре поставил Хулиан Альварес, забивший на 91-й минуте.

Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью (1:1). Таким образом, "Манчестер Сити" стал вторым финалистом. В решающем матче клуб сыграет с итальянским "Интером", который ранее обыграл "Милан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2021035-manchester-siti-razgromil-real-i-vyshel-v-final-ligi-chempionov/