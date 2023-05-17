"Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов

ФК "Интер". Фото: Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images

В итальянском дерби между футбольными клубами "Интер" и "Милан" на стадионе "Сан-Сиро" определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023, передает NUR.KZ.

Им стал "Интер". Во втором полуфинале команда обыграла "Милан" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес. Он отличился на 74 минуте.

Таким образом, в финал Лиги чемпионов пробился "Интер". В первой полуфинальной игре данный клуб также добился победы над "Миланом" со счетом 2:0. Общий счет противостояния составил 3:0.

Соперник "Интера" определится в другом полуфинале, в котором сыграют английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал". Данный матч пройдет в ночь на 18 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2020862-inter-stal-pervym-finalistom-ligi-chempionov/