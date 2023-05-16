Получивший тяжелую травму футболист "Кайрата" обратился к болельщикам

Арсен Буранчиев. Фото: instagram.com/f.c.kairat/

Полузащитник футбольного клуба "Кайрат" Арсен Буранчиев, получивший серьезную травму в матче с "Актобе", обратился к болельщикам после операции, передает NUR.KZ.

21-летний казахстанский футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

Напомним, что во время матча "Кайрат" - "Актобе" Арсен получил тяжелую травму и был экстренно госпитализирован.

Вчера пресс-служба алматинского клуба сообщила, что футболист пришел в сознание и находится под постоянным наблюдением врачей.

"Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто переживает. Всех люблю и обнял. Алға, "Қайрат"!", - написал Буранчиев в Instagram stories.

Instagram stories Арсена Буранчиева. Фото: instagram.com/arsenburanchiyev/

К слову, сам матч между "Кайратом" и "Актобе" завершился волевой победой алматинского клуба (2:1). Уступая по ходу встречи со счетом 0:1, подопечные Кирилла Кекера сумели вырвать победу благодаря голам Жоао Пауло и Артура Шушеначева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2020848-poluchivshiy-tyazheluyu-travmu-futbolist-kayrata-obratilsya-k-bolelschikam/