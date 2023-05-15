Игрока "Кайрата" госпитализировали после матча, он в тяжелом состоянии

Футболисты "Кайрата" и "Актобе" на поле. Фото: facebook.com/fckairat

Полузащитник алматинского "Кайрата" Арсен Буранчиев получил серьезную травму в матче против "Актобе" в Премьер-Лиге. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ФК.

Представители клуба сообщили, что Арсен Буранчиев был прооперирован.

Вчера во время матча футболист получил серьезную травму в борьбе за мяч и был экстренно госпитализирован.

"В настоящее время Арсен находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, футболист находится под тщательным наблюдением врачей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители ФК "Кайрат" и Казахстанской Федерации футбола находятся в больнице и оказывают необходимую помощь.

"Мы переживаем за Арсена и желаем ему скорейшего восстановления!" – добавили представители "Кайрата".

Добавим, что матч состоялся 14 мая на Центральном стадионе в Алматы. На поле встретились команды "Кайрат" и "Актобе". Алматинцы выиграли со счетом 2:1.

По информации на официальном сайте футбольного клуба, Арсен Буранчиев – воспитанник футбольного клуба "Кайрат". В сезоне-2020 полузащитник сначала дебютировал за "Кайрат-Жастар" в Первой лиге Казахстана, а в конце года – и за основную команду "желто-черных".

Начиная с сезона-2021, Буранчиев стал полноценным игроком основного состава. Свой первый гол забил 19 июня 2021 года в матче Премьер-лиги против "Турана" (3:0).

Сообщается, что ФК "Кайрат" был основан в 1954 году на базе алматинского "Динамо". 18 июня 1956 года было образовано новое Добровольное Сельское Спортивное Общество (ДССО) КазССР. Его назвали "Кайрат". С июля футбольная команда Класса "Б" "Урожай" (Алма-Ата) была переименована в "Кайрат".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2020522-igroka-kayrata-gospitalizirovali-posle-matcha/