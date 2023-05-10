"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче ЛЧ

Матч "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити". Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Футбольный клуб из Мадрида (Испания) "Реал" и английский "Манчестер Сити" не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Испании завершилась со счетом 1:1. Хозяева первыми отметились голом. На 36 минуте отличился Винисиус Джуниор.

"Горожане" ответили во втором тайме. Счет сравнял Кевин Де Брюйне, забив гол на 67 минуте.

Таким образом, финалист ЛЧ определится в ответной игре в Манчестере. Она состоится 17 мая.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют итальянские клубы "Интер" и "Милан". Данная встреча пройдет в ночь на 11 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2019859-real-sygral-vnichyu-s-manchester-siti-v-pervom-polufinalnom-matche-lch/