Матч чемпионата Казахстана по футболу между "Ордабасы" и "Окжетпесом" перенесен

Логотип Профессиональной футбольной лиги РК. Фото: pflk.kz

Профессиональная футбольная лига Казахстана объявила о переносе матча чемпионата страны между шымкентским "Ордабасы" и "Окжетпесом" (Кокшетау), сообщает pflk.kz.

"В связи с проведением в Шымкенте на стадионе международного легкоатлетического турнира с 18 по 20 мая, администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Ордабасы" и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Окжетпес", приняла решение о переносе матча X тура чемпионата Казахстана "Ордабасы" - "Окжетпес" с 20 на 21 мая 2023 года",- говорится в заявлении.

Добавим, что шымкентский клуб после семи туров располагается на четвертом месте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков."Окжетпес" находится на седьмой строчке с десятью очками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости казахстанского и мирового спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2019616-match-chempionata-kazahstana-po-futbolu-mezhdu-ordabasy-i-okzhetpesom-perenesen/