"Кайрат" сыграл вничью с "Ордабасы" в 7-м туре КПЛ

ФК "Кайрат". Фото: ФК "Кайрат"

В центральном матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу алматинский "Кайрат" на своем поле не сумел победить шымкентский "Ордабасы", передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев дубль оформил бразилец Жоао Пауло. В составе шымкентцев отличились Гафуржан Суюмбаев и Асхат Тагыберген (с пенальти).

Представляем вашему вниманию результаты матчей седьмого тура чемпионата Казахстана:

"Кызылжар" - "Каспий" - 1:1

Голы: Макацария 3 - Залеский (с пенальти) 19

"Мактаарал" - "Жетысу" - 1:2

Голы: Каримов (с пенальти) 90+4 - Ардазишвили 9, Атыханов 22

"Окжетпес" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Брикнер 90 - Каньяс (с пенальти) 90+10

"Атырау" - "Аксу" - 2:1

Голы: Новак 88, Козлов 90+3 - Сильва 64

"Тобол" - "Актобе" - 2:2

Голы: Сергеев 75, 83 - Кенесов 28, Гадрани 69

"Кайрат" - "Ордабасы" - 2:2

Голы: Пауло 36, 76 - Суюмбаев 58, Тагыберген (с пенальти) 68

"Кайсар" - "Астана" - 1:2

Голы: Оливейра 78 - Томашевич 51, Аймбетов 83

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2017908-kayrat-sygral-vnichyu-s-ordabasy-v-7-m-ture-kpl/