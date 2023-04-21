"МЮ" разгромно проиграл "Севилье" и вылетел из Лиги Европы

ФК "Манчестер Юнайтед". Фото: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Состоялись заключительные четвертьфинальные матчи Лиги Европы УЕФА, по итогам которых определились все участники полуфинального раунда турнира, передает NUR.KZ.

Главной сенсацией 1/4 стал вылет из ЛЕ английского клуба "Манчестер Юнайтед" Команда в гостях потерпела разгромное поражение от испанской "Севильи". Хозяева выиграли со счетом 3:0. Голами отметились Юссеф Эн-Несири (дубль), Лоик Баде. Таким образом, после двух матчей 1/4 финала общий счет составил 5:2 в пользу испанцев - "МЮ" покинул турнир.

Также дальше прошел итальянский "Ювентус". В 1/2 его вывела ничья с португальским "Спортингом" (1:1). Напомним, что в первом матче итальянцы выиграли со счетом 1:0.

"Рома" (Италия) гарантировала себе место в полуфинале ЛЕ после разгрома над "Фейеноордом" (Нидерланды) - 4:1 (0:0 в первом матче). А немецкий "Байер" обыграл бельгийский "Юнион" со счетом 4:1. Первая встреча двух команд завершилась вничью - клуб из Германии вышел в 1/2 ЛЕ.

Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Ювентус - Севилья;

Рома - Байер.

Первые матчи пройдут в ночь на 12 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2017644-myu-razgromno-proigral-sevile-i-vyletel-iz-ligi-evropy/