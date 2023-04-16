"Кайрат" обыграл "Астану" в матче КПЛ

ФК "Кайрат". Фото: ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу над столичной "Астаной" в рамках шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, который состоялся в Астане, передает NUR.KZ.

Принципиальная встреча завершилась со счетом 3:0 в ползу алматинцев. На третьей минуте голом отметился Жоао Пауло.

На 56 минуте Пауло смог оформить дубль. Точку же в матче поставил Дмитрий Сергеев. Полузащитник отличился на 86 минуте встречи.

"Кайрат" после этой игры набрал 11 очков и переместился на четвертое место в турнирной таблице. "Астана" по-прежнему пока занимает третье место.

Лидерство удерживает петропавловский "Кызыл-Жар", набравший после шести туров 18 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2016958-kayrat-obygral-astanu-v-matche-kpl/