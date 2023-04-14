"Фейеноорд" обыграл "Рому" в 1/4 финала Лиги Европы

Матч "Фейеноорд" - "Рома". Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы УЕФА. Итальянская "Рома" неожиданно уступила в гостях нидерландскому "Фейеноорду", передает NUR.KZ.

Матч в Роттердаме завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственным голом отметился полузащитник Матс Виффер, забивший на 54-й минуте.

"Ювентус" (Италия) усилиями Федерико Гатти с минимальным счет обыграл "Спортинг" (Португалия). Также в 1/4 финала два матча были сыграны вничью.

Английский "Манчестер Юнайтед" солировал в игре против испанской "Севильи". В активе команды дубль Марселя Забитцера и два автогола - отличились Гарри Магуайр и Тайрелл Маласиа.

"Байер" (Германия) разошелся миром с бельгийским "Юнионом" - 1:1. В составе немецкого клуба гол забил Флориан Вирц, а у соперников - Виктор Бонифас.

Ответные матчи пройдут 20 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2016712-feyenoord-obygral-romu-v-14-finala-ligi-evropy/