"Реал" победил "Челси" в 1/4 финала Лиги чемпионов

ФК "Реал". Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

В Мадриде (Испания) состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и лондонским "Челси". Победу праздновали хозяева встречи, передает NUR.KZ.

Мадридцы открыли счет на 21 минуте. Взятием ворот отличился форвард "Реала" Карим Бензема. На 59 минуте за фол последней надежды прямую красную карточку получил игрок "Челси" Бен Чилуэлл.

А на 74-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество испанской команды - 2:0.

В параллельном матче встречались итальянские клубы "Милан" и "Наполи". Дерби завершилось со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил игрок "Милана" Исмаэль Беннасер.

Добавим, что ответные встречи состоятся в ночь на 19 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2016555-real-pobedil-chelsi-v-14-finala-ligi-chempionov/