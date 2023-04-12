"Манчестер Сити" всухую обыграл "Баварию" в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити". Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Английский "Манчестер Сити" с крупным счетом обыграл немецкую "Баварию", а португальская "Бенфика" уступила итальянскому "Интеру", передает NUR.KZ.

"Манчестер Сити" на домашнем стадионе уверенно переиграл "Баварию". Счет в матче в первом тайме открыл Родри. На 70-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество англичан. Через семь минут Эрлинг Холанд сделал счет 3:0.

В параллельном матче "Бенфика" проиграла гостям из Италии. Встреча завершилась со счетом 0:2. Николо Барелла на 51-й минуте вывел "Интер" вперед. Точку же в игре поставил Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти на 82-й минуте.

Ответные матчи пройдут в ночь на 20 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2016393-manchester-siti-vsuhuyu-obygral-bavariyu-v-14-finala-ligi-chempionov/