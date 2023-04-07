Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Челси" до конца сезона

Фрэнк Лэмпард. Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Лондонский футбольный клуб "Челси" официально объявил о назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды до конца текущего сезона, сообщает chelseafc.com.

"Этот шаг знаменует собой возвращение на "Стэмфорд Бридж" Фрэнка Лэмпарда, который провел блестящую игровую карьеру в составе "Челси", трижды выиграв Премьер-лигу и Лигу чемпионов УЕФА в Мюнхене.

Он руководил клубом в 84 играх, включая выход в финал Кубка Англии. Фрэнк будет временно исполнять обязанности главного тренера до конца сезона",- говорится в сообщении клуба.

Напомним, "Челси" остался без главного тренера после того, как был уволен Грэм Поттер, проработавший в клубе семь месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2015861-frenk-lempard-stal-glavnym-trenerom-chelsi-do-kontsa-sezona/