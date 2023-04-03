Грэм Поттер уволен с поста главного тренера "Челси"

Грэм Поттер. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Футбольный клуб из Лондона (Великобритания) "Челси" объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером, который занимал пост главного тренера, сообщает официальный сайт команды.

"За время работы в клубе Грэм Поттер вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, где мы встретимся с "Реалом". "Челси" хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия и вклад, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем",- говорится в заявлении.

Также с речью выступили владелец клуба Тодд Боли и совладелец Бехдад Эгбали.

"От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в развитие "Челси". Мы с высочайшим уважением относимся к Грэму как к тренеру, а также как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким исходом".

Временно исполнять обязанности тренера будет Бруно Салтор.

Напомним, что Поттер возглавил "Челси" семь месяцев назад. В Английской премьер-лиге после 28 проведенных матчей "Челси" набрал всего 38 очков и занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2015131-grem-potter-uvolen-s-posta-glavnogo-trenera-chelsi/