UEFA номинировал гол капитана сборной Казахстана в ворота команды Дании

Асхат Тагыберген и Ян Вороговский. Фото: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) номинировал гол капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота Дании на звание лучшего во втором туре квалификации Евро-2024, передает NUR.KZ.

Напомним, что ранее сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Дании в Астане со счетом 3:2.

Красивый гол полузащитника Асхата Тагыбергена помог нашему коллективу сравнять счет в матче с датчанами.

Помимо гола капитана сборной Казахстана, в число номинантов вошли англичанин Букайо Сака, белорус Владислав Морозов и румын Андрей Буркэ.

После двух туров сборная Казахстана занимает третье место в группе Н с тремя очками. Выше расположились Дания (3 очка) и Словения (6 очков). Ниже находятся Финляндия (3 очка), Северная Ирландия (3 очка) и Сан-Марино (0 очков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014570-uefa-nominiroval-gol-kapitana-sbornoy-kazahstana-v-vorota-komandy-danii/