Василий Уткин о победе Казахстана над Данией: Они шли к этому успеху очень долго

Василий Уткин. Фото: instagram.com/realradioutkin/

Известный российский комментатор и блогер Василий Уткин высказался о сенсационной победе Казахстана над Данией (3:2) в квалификации Евро-2024, сообщает Telegram-канал "Настоящий РадиоУткин".

По словам Василия, сборная Казахстана шла к этой победе очень долго.

"Победа Казахстана над датчанами должна даже самым тупым объяснить, почему, имея выбор, надо в случае необходимости потратить любые силы для того, чтобы играть в Европе. А не в Азии.

Казахстан к такому успеху шел очень долго. А пришел счастливо и красиво – 3:2. К семидесятой минуте датчане уверенно вели 2:0. Жеңісімен! С победой!

И, конечно, поздравления с очередным успехом Магомеду Адиеву, нашему тренеру во главе прогрессирующей европейской сборной", – написал Уткин.

Напомним, что в квалификации Евро-2024 Казахстан сенсационно победил Данию со счетом 3:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2014374-vasiliy-utkin-o-pobede-kazahstana-nad-daniey-oni-shli-k-etomu-uspehu-ochen-dolgo/