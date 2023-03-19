Футболист Златан Ибрагимович стал рекордсменом Серии А

Златан Ибрагимович. Фото: Danilo Di Giovanni/Getty Images

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович установил новый рекорд в Серии А. 41-летний швед отличился в матче 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (1:3), передает NUR.KZ.

Златан в концовке первого тайма реализовал пенальти, сравняв счет (1:1). Благодаря этому забитому мячу Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории Серии А.

Ранее этот рекорд принадлежал другому игроку "Милана" Костакурте, который в 2007 году забил свой последний мяч в чемпионате Италии в возрасте 41 год и 25 дней.

Шведскому нападающему на момент гола в ворота "Удинезе" было 41 год и 166 дней.

Отметим, что это первый гол Златана Ибрагимовича в текущем сезоне. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2013506-futbolist-zlatan-ibragimovich-stal-rekordsmenom-serii-a/