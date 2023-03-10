"Тобол" победил "Каспий" во втором туре чемпионата Казахстана по футболу

ФК "Тобол". Фото: ФК "Тобол"

В Алматы состоялся матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу между "Тоболом" (Костанай) и клубом "Каспий". Победу праздновали костанайцы, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась минимальной победой "Тобола" со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матче забил Серж Дебле.

После двух туров в активе костанайского клуба шесть очков. В первой игре "Тобол" со счетом 3:1 оказался сильнее "Аксу" из Павлодара. "Каспий" же потерпел второе поражение. Команда из Актау на старте чемпионата потерпела поражение от шымкентского "Ордабасы".

Промежуточным лидером в данный момент является "Ордабасы" (шесть очков). Также по шесть очков имеют "Астана", "Актобе" и "Тобол".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2012475-tobol-pobedil-kaspiy-vo-vtorom-ture-chempionata-kazahstana-po-futbolu/