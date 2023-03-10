"МЮ" разгромил "Бетис" в 1/8 Лиги Европы

ФК "Манчестер Юнайтед". Фото: Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. На своем поле разгромную победу одержал английский "Манчестер Юнайтед" над испанским "Бетисом", передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 4:1. За "МЮ" забили Маркус Рэшфорд, Антони, Бруну Фернандеш, Вут Вегхорст. В составе "Бетиса" отличился Айосе Перес.

Ниже представлены результаты всех матчей.

"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2

"Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:0

"Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0

"Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:0

"Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 2:0

"Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:1

"Унион Берлин" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 3:3

Ответные игры пройдут 16 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2012345-myu-razgromil-betis-v-18-ligi-evropy/