"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч "Лейпциг" - "Манчестер Сити". Фото: RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images

Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Английский "Манчестер Сити" не удержал победный счет во встрече с "Лейпцигом" (Германия), передает NUR.KZ.

Игра в Германии завершилась со счетом 1:1. "МС" вышел вперед на 27 минуте. Голом отличился Ряд Марез. Долгое время команды не радовали болельщиков голом. И лишь на 70 минуте "Лейпциг" отыгрался. Гол забил Йошко Гвардиол. Теперь обладатель путевки в 1/4 финала ЛЧ определится в Манчестере.

Параллельно итальянский "Интер" обеспечил себе минимальный отрыв в матче против португальского "Порту". Единственный гол в игре забил Ромелу Лукаку. Случилось это на 86 минуте.

Ответные матчи состоятся в ночь на 15 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2010480-manchester-siti-sygral-vnichyu-s-leyptsigom-v-18-finala-ligi-chempionov/