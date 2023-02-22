"Реал" разгромил "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч "Ливерпуль" - "Реал". Фото: Visionhaus/Getty Images

Футбольный клуб из Мадрида "Реал" совершил камбэк со счета 0:2 и одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча в итоге завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридцев. "Реал" пропустил два мяча в начале первого тайма. Сначала красивым голом отличился Дарвин Нуньес. Затем Мохамед Салах удвоил преимущество.

После этого последовала голевая феерия от "Реала". Винисиус Джуниор оформил дубль. Эдер Милитао сделал счет 3:2. Закрепил успех Карим Бензема, который также в этом матче записал в свой актив дубль.

В параллельной встрече немецкий "Айнтрахт" был бит "Наполи". Хозяева уступили со счетом 0:2. В составе итальянской команды отличились Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо.

Добавим, что ответные встречи состоятся в ночь на 16 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2010330-real-razgromil-liverpul-v-pervom-matche-18-finala-ligi-chempionov/