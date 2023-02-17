"Барселона" сыграла вничью с "МЮ": результаты первых матчей 1/16 лиги Европы

Матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед". Фото: MB Media/Getty Images

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В центральной встрече каталонская "Барселона" сыграла вничью с английским "Манчестер Юнайтед", передает NUR.KZ.

Встреча в Испании завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Маркос Алонсо и Рафинья. За "МЮ" отличился Маркус Рашфорд. Также в матче был зафиксирован автогол, автором которого стал игрок "Барселоны" Жюль Кунде.

Ниже представлены результаты всех игр.

"Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия) - 1:0

"Шахтер" (Украина) - "Ренн" (Франция) - 2:1

"Аякс" (Нидерланды) - "Унион Берлин" (Германия) - 0:0

"Байер" (Германия) - "Монако" (Франция) - 2:3

"Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция) - 1:1

"Севилья" (Испания) - "ПСВ" (Нидерланды) - 3:0

"Спортинг" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания) - 1:1

Ответные матчи состоятся 23 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2009764-barselona-sygrala-vnichyu-s-myu-rezultaty-pervyh-matchey-116-ligi-evropy/