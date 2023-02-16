"Челси" уступил "Боруссии" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ФК "Боруссия" (Дортмунд). Фото: Dennis Bresser/Soccrates/Getty Images

Состоялся второй день матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В первых встречах 1/8 финала "Боруссия" (Дортмунд) оказалась сильнее "Челси", а клуб "Брюгге" уступил "Бенфике", передает NUR.KZ.

Лондонский "Челси" выступал в гостях, имея небольшое преимущество по ходу встречи. Однако этого не хватило для победы.

Немецкая команда отлично сыграла, реализовав свой момент. На 63 минуте отличился Карим Адейеми. Его гол стал победным. 1:0 - "Боруссия" сделала минимальный задел перед ответной игрой.

В параллельном матче встречались "Брюгге" и "Бенфика". Сильнее оказались гости из Португалии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бенфики". Голами отметились Давид Нерес и Жоау Мариу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2009588-chelsi-ustupil-borussii-v-matche-18-finala-ligi-chempionov/