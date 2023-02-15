ФК "Тобол" усилился боснийским полузащитником

Асмир Сульич. Фото: JAKUB PORZYCKI

Костанайский футбольный клуб "Тобол" официально объявил о подписании контракта с полузащитником из Боснии и Герцеговины Асмиром Сульичем, сообщает пресс-служба команды.

"Боснийский игрок подписал контракт с костанайским клубом до конца 2023 года.

Асмир Сульич начал свою карьеру в родном клубе "Сараево". Также выступал за такие клубы, как "Уйпешт", "Олимпия Любляна", "Дьошдьор", "Маккаби Петах-Тиква", "Заглембе". Также играл за молодежную сборную Боснии и Герцеговины.

Он может сыграть слева, но номинальная позиция - центральный атакующий полузащитник. В равной степени владеет такими навыками: плеймейкер, игра в контратаке, открывание, дриблинг, обострение.

Хавбек в последнее время выступал за "Сараево" и был капитаном команды",- говорится в сообщении.

Добавим, что ранее "Тобол" объявил о трансфере россиянина Альберта Габараева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2009515-fk-tobol-usililsya-bosniyskim-poluzaschitnikom/