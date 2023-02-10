ФК "Тобол" усилился российским защитником

Футбольный клуб из Костаная "Тобол" официально объявил о подписании контракта с защитником из России Альбертом Габараевым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт команды.
"Российский защитник подписал контракт с футбольным клубом "Тобол" до конца 2023 года.
Альберт родился в городе Ардон (Северная Осетия) и является воспитанником владикавказской спортшколы "Юность". Первый тренер - Ахсар Годжиев.
"Тобол" - седьмой профессиональный клуб в карьере Габараева. Альберт выступал за команды Олимп-ПФЛ России, в первенстве Республики Крым, чемпионатах Армении и Беларуси.
Последним клубом игрока был "Родина" (Москва), куда он перешел зимой 2022 года",- говорится в сообщении клуба.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2008955-fk-tobol-usililsya-rossiyskim-zaschitnikom/