"Бавария" обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

ФК "Бавария". Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В Лиге чемпионов УЕФА стартовала стадия плей-офф. В первом матче 1/8 финала "Бавария" в гостях обыграла ПСЖ, а "Милан" оказался сильнее "Тоттенхэма", передает NUR.KZ.

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" проиграл на своем поле мюнхенской "Баварии".

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. Победный гол на 53-й минуте встречи забил Кингсли Коман.

Такой же счет был зафиксирован в поединке "Милана" против "Тоттенхэма". Победу итальянскому коллективу принес точный выстрел молодого испанца Брахими Диаса.

Ответные матчи запланированы на 9 марта.

Отметим, что сегодня ночью состоятся еще две встречи 1/8 финала ЛЧ: дортмундская "Боруссия" примет "Челси", а "Брюгге" сыграет с "Бенфикой".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2009443-bavariya-obygrala-pszh-v-pervom-matche-18-finala-lch/