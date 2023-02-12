"Реал" выиграл клубный чемпионат мира по футболу

ФК "Реал Мадрид". Фото: Abu Adem Muhammed/Anadolu Agency via Getty Images

Футбольный клуб "Реал Мадрид" стал победителем клубного чемпионата мира, одолев в решающем матче "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 5:3, передает NUR.KZ.

Финал, который прошел на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате (Марокко), получился крайне результативным.

В составе победителей дубль оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, автором еще одного гола стал Карим Бензема. В составе арабской команды отличились Мусса Марега и Лусиано Виетто (дубль).

Тем самым мадридский "Реал" в пятый раз в истории выиграл клубный чемпионат мира.

Лучшим игроком турнира был признан бразильский вингер "сливочных" Винисиус Джуниор. "Серебряный мяч" получил уругваец Федерико Вальверде, а "бронзовый" - аргентинец Лусиано Виетто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2009057-real-vyigral-klubnyy-chempionat-mira-po-futbolu/