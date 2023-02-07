"Игровая травма": главный тренер ЦСКА рассказал о поврежедении Зайнутдинова

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ПФК ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов подробнее рассказал о травме казахстанца Бахтиера Зайнутдинова, передает NUR.KZ со ссылкой на bobsoccer.ru.

"Потери - это всегда неприятно. У обоих игроков, которые выбыли после матча с "Оренбургом", повреждения голеностопа, это игровые травмы, которые можно получить в том числе и в тренировочном процессе. От такого никто не застрахован.

Как бы то ни было, Глебов должен восстановиться достаточно быстро. По Зайнутдинову ситуация чуть иная, но и здесь есть все основания надеяться, что процесс его восстановления не растянется на длительное время",- озвучил Федотов.

Напомним, в матче с "Оренбургом" Бахтиер попросил замену. При этом он не смог самостоятельно покинуть поле. Согласно заявлению команды, он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2008436-igrovaya-travma-glavnyy-trener-tsska-rasskazal-o-povrezhedenii-zaynutdinova/