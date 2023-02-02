Названы соперники ФК "Астана" на сборах в Турции

Марин Томасов. Фото: kazfootball.kz

Футбольный клуб "Астана" обнародовал соперников, с которыми сыграет на учебно-тренировочном сборе в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт команды в Instagram.

5 февраля казахстанский клуб сыграет с "Бухарой". Через три дня, 8 февраля, "Астана" встретится с "Воркслой". Затем наша команда сыграет против "Дила Гори" (11 февраля). 17 февраля столичные футболисты будут биться против "Химок".

Еще один соперник определится позже.

Для "Астаны" сезон начнется 25 февраля. В этот день команда проведет матч за Суперкубок Казахстана против шымкентского "Ордабасы".

В первом туре чемпионата Казахстана "Астана" встретится с "Шахтером" (Караганда).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2007770-nazvany-soperniki-fk-astana-na-sborah-v-turtsii/