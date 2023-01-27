"Реал" победил "Атлетико" и вышел в полуфинал Кубка Испании

Бензема. Фото: John Berry/Getty Images

Футбольный клуб "Реал" (Мадрид) одержал уверенную победу в четвертьфинальном матче Кубка Испании и впервые за последние четыре года пробился в полуфинал, передает NUR.KZ.

В 1/4 финала мадридцы встретились с "Атлетико". Противостояние завершилось убедительной победой "Реала" со счетом 3:1.

На 19-й минуте Альваро Мората вывел "Атлетико" вперед. Родриго счет сравнял на 79 минуте. Затем Карим Бензема забил второй гол мадридцев (104 минута). А на 120 минуте Винисиус Джуниор поставил точку в матче.

"Реал" не выходил в полуфинал Кубка Испании четыре года. Жеребьевка 1/2 финала состоится 30 января. Также в эту стадию пробились "Барселона", "Осасуна" и "Атлетик".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2006986-real-pobedil-atletiko-i-vyshel-v-polufinal-kubka-ispanii/