"Астана" подписала футболиста из "Аль-Насра"

Дембо Дарбо. Фото: vk.com/astanafootballclub

Чемпион Казахстана по футболу ФК "Астана" объявила о переходе нападающего сборной Гамбии Дембо Дарбо, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

24-летний футболист перешел в "Астану" на правах аренды из клуба "Аль-Наср" (ОАЭ).

"Вы все этого ждали. Официально: Дембо Дарбо - игрок "Астаны"! Гамбийский игрок переходит в столичный клуб на правах арендного соглашения с командой "Аль-Наср", - пишет пресс-служба столичного клуба.

Ранее Дембо Дарбо выступал за "Шахтер Солигорск" из Беларуси. Также 24-летний футболист является игроком сборной Гамбии. В составе национальной команды он провел пять матчей.

В 16 матчах за "Аль-Наср" Дарбо отличился три раза и отдал одну голевую передачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2006778-astana-podpisala-futbolista-iz-al-nasra/