Гарет Бэйл завершил карьеру футболиста

Гарет Бэйл. Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Полузащитник сборной Уэльса и американского "Лос-Анджелеса" 33-летний Гарет Бэйл объявил о завершении игровой карьеры, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт футболиста.

Гарет опубликовал официальное обращение, в котором сообщил о завершении карьеры футболиста.

"После тщательных и серьезных размышлений я объявляю о немедленном завершении карьеры на клубном и международном уровне.

Мне невероятно повезло осуществить свою мечту – заниматься любимым видом спорта. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Больше 17 сезонов на высочайшем уровне – повторить это будет невозможно вне зависимости от того, какой будет следующая страница моей жизни", - написал в Twitter Бэйл.

Напомним, что 33-летний полузащитник выступал за такие команды, как "Лос-Анджелес", "Реал Мадрид", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".

Гарет Бэйл пять раз выигрывал кубок Лиги чемпионов, трижды чемпионат Испании и дважды Суперкубок Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2004709-garet-beyl-zavershil-kareru-futbolista/