Юрий Перцух: Верю, что "Астана" и дальше будет радовать яркими победами

Юрий Перцух. Фото: ФК "Астана"

Полузащитник сборной Казахстана Юрий Перцух сделал заявление после своего ухода из футбольного клуба "Астана", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

"Это был потрясающий период, огромный жизненный опыт, где я окреп не только, как футболист, но и как личность. Было незабываемо участвовать в еврокубках, представлять "Астану" на международной арене, завоевывать чемпионские титулы. Хотелось бы сказать огромное спасибо "Астане" за все эти эмоции, за все эти годы сотрудничества.

Отдельно хочется сказать огромное спасибо болельщикам: я очень благодарен этим людям, они всегда поддерживали меня, в трудные времена помогали не падать духом и искренне верили в успех команды. Верю в то, что "Астана" и дальше будет радовать болельщиков красивой игрой и яркими победами",- озвучил Перцух.

Напомним, ранее "Астана" объявила об уходе хавбека. В столичный клуб казахстанский полузащитник перешел осенью 2017 года. Впервые за команду Перцух дебютировал в матче за Суперкубок Казахстана в марте 2018-го года против "Кайрата".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2004687-yuriy-pertsuh-veryu-chto-astana-i-dalshe-budet-radovat-yarkimi-pobedami/