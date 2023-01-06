Футбольный клуб "Астана" объявил об уходе казахстанского полузащитника

Юрий Перцух. Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" официально объявил об уходе казахстанского полузащитника Юрия Перцуха, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт команды в Instagram.

"Состав футбольного клуба "Астана" покидает Юрий Перцух.

В столичный клуб казахстанский полузащитник перешел осенью 2017 года. Впервые за команду Перцух дебютировал в матче за Суперкубок Казахстана в марте 2018-го года против "Кайрата".

Всего за столичных Юрий провел 70 матчей, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. Вместе с клубом он дважды стал победителем чемпионата Казахстана и обладателем Суперкубка",- говорится в сообщении.

Добавим, что "Астана" по итогам прошлого сезона финишировала на первом месте в чемпионате Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2004450-futbolnyy-klub-astana-obyavil-ob-uhode-kazahstanskogo-poluzaschitnika/