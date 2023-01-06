Умер известный итальянский футболист и тренер Джанлука Виалли

Джанлука Виалли. Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет, сообщает NUR.KZ со ссылкой Sky Sports.

С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце прошлого года его состояние резко ухудшилось.

Джанлука сыграл 59 матчей за сборную Италии, в составе которой завоевал бронзу чемпионата Европы-1988 и бронзу чемпионата мира-1990.

В составе "Сампдории" Виалли выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. В составе "Ювентуса" - 5 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В "Челси" Виалли завоевал 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

В октябре 2019 года Виалли был назначен главой делегации сборной Италии. В декабре 2022 года он покинул пост из-за ухудшения здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2004451-umer-izvestnyy-italyanskiy-futbolist-i-trener-dzhanluka-vialli/