Карло Анчелотти: Вы никогда от меня не услышите, что Месси - лучший футболист в истории

Карло Анчелотти. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Главный тренер футбольного клуба "Реал Мадрид" (Испания) Карло Анчелотти озвучил свое мнение на тему лучшего футболиста в истории, передает NUR.KZ со ссылкой на Marca.com.

"Трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, лучший ли Месси футболист в истории. При этом было бы несправедливо так утверждать. Ведь в каждой эпохе были прекрасные игроки.

Так что вы никогда от меня не услышите, что Месси - лучший футболист в истории. Мне нравятся многие игроки. Я каждый день тренирую обладателя "Золотого мяча". Плюс я видел игру Марадоны и Кройфа",- озвучил Анчелотти.

Напомним, Лионель Месси в составе сборной Аргентины в этом году выиграл чемпионат мира по футболу в Катаре. Впоследствии он был признан лучшим игроком турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2003683-karlo-anchelotti-vy-nikogda-ot-menya-ne-uslyshite-chto-messi-luchshiy-futbolist-v-istorii/